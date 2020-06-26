Из «Клиники» изъяли оскорбительные для афроамериканцев эпизоды

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Культовая медицинская комедия «Клиника» пополнила ряды сериалов, подвергшихся «расовой» корректировке. Потоковый сервис Hulu, где сейчас обитает проект, исключил из своей видеотеки эпизоды с оскорбительным для темнокожего населения приёмом blackface, когда белокожие актёры обмазываются гримом, изображая чёрных.

Инициаторами выступили создатель сериала Билл Лоуренс и производственная студия ABC Studios. Hulu оперативно принял очистительные меры, и под нож пошли два эпизода пятого сезона My Jiggly Ball и My Chopped Liver и эпизод третьего сезона My Fifty Seconds.

Ранее аналогичным «улучшениям» подверглись два других популярных комедийных сериала — «Студия 30» (по инициативе актрисы Тины Фей) и «В Филадельфии всегда солнечно».