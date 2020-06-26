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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Из «Клиники» изъяли оскорбительные для афроамериканцев эпизоды

Культовая медицинская комедия «Клиника» пополнила ряды сериалов, подвергшихся «расовой» корректировке. Потоковый сервис Hulu, где сейчас обитает проект, исключил из своей видеотеки эпизоды с оскорбительным для темнокожего населения приёмом blackface, когда белокожие актёры обмазываются гримом, изображая чёрных.

Инициаторами выступили создатель сериала Билл Лоуренс и производственная студия ABC Studios. Hulu оперативно принял очистительные меры, и под нож пошли два эпизода пятого сезона My Jiggly Ball и My Chopped Liver и эпизод третьего сезона My Fifty Seconds.

Ранее аналогичным «улучшениям» подверглись два других популярных комедийных сериала — «Студия 30» (по инициативе актрисы Тины Фей) и «В Филадельфии всегда солнечно».

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