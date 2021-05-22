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Смышлёные сиротки на задании в трейлере фэнтези «Таинственное общество Бенедикта»

Кажется, подоспел духовный наследник «Лемони Сникета». Потоковый сервис Disney+ опубликовал трейлер многосерийного фэнтези «Таинственное общество Бенедикта» по серии романов Трентона Ли Стюарта. Премьера многосерийной экранизации состоится 25 июня.

Это история о четырёх одарённых сиротках, которых нанимает один эксцентричный благодетель для участия в таинственной миссии. Для выполнения задания детишки отправляются в школу-интернат, известную как Институт. Тут им необходимо предотвратить некий гнусный план, который может иметь крайне пагубные масштабные последствия.

За сценарную адаптацию отвечают коллеги по «Эон Флакс» и «Призрачному патрулю» Мэтт Манфреди и Фил Хэй, а шоураннерами числятся Даррен Свиммер и Тодд Славкин, работавшие над «Сумеречными охотниками».

И постер:

Постеры сериала «Таинственное общество Бенедикта»
Теги
ВидеоТаинственное общество Бенедикта
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