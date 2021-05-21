Зима и зомби в трейлере второго сезона постапокалиптического триллера «Чёрное лето»

Многие наверняка успели забыть о зомби-триллере Netflix «Чёрное лето». Сериал получил продление в позапрошлом ноябре и с тех пор благополучно пропал с радаров, но тут вдруг объявился вновь, чтобы показать свежий трейлер и сообщить, что второй, совсем не летний восьмисерийный сезон продолжит историю выживания 17 июня.

Постапокалиптический триллер рассказывает о женщине по имени Роуз (Джейми Кинг), отправившейся в смертельно опасное путешествие по кишащей зомби стране, чтобы найти отнятую у неё дочь. Примкнув к команде выживших, Роуз готовится идти на любые жертвы, только бы это помогло отыскать её ребёнка.

Создателями сериала выступают шоураннер «Нации Z» Карл Шефер и его коллега по проекту Джон Хайамс, который исполняет обязанности шоураннера второго сезона. Производством руководит небезызвестная студия The Asylum.