Всё, что вам нужно знать о Локи за 30 секунд — ликбез от Тома Хиддлстона

Том Хиддлстон и Marvel заботятся о зрителях. Понятно, что не каждый из нас вспомнит, что было вчера, не говоря уже о событиях супергеройских фильмов 10-летней давности — не пересматривать же их, считая дни до премьеры «Локи». Вот и создатели сериала рассудили так же, предусмотрительно подготовив 30-секундное видео о том, как развлекался бог хитрости и обмана всё это время.

Смотрим, вспоминаем, мотаем на ус:

Компанию Хиддлстону на экране составят Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Ричард Э. Грант, Вунми Мосаку, Джейми Александер и София Ди Мартино. У руля — Кейт Херрон («Половое воспитание»).

Премьера на Disney+ случится уже 9 июня.