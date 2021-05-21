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Всё, что вам нужно знать о Локи за 30 секунд — ликбез от Тома Хиддлстона

Том Хиддлстон и Marvel заботятся о зрителях. Понятно, что не каждый из нас вспомнит, что было вчера, не говоря уже о событиях супергеройских фильмов 10-летней давности — не пересматривать же их, считая дни до премьеры «Локи». Вот и создатели сериала рассудили так же, предусмотрительно подготовив 30-секундное видео о том, как развлекался бог хитрости и обмана всё это время.

Смотрим, вспоминаем, мотаем на ус:

Компанию Хиддлстону на экране составят Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Ричард Э. Грант, Вунми Мосаку, Джейми Александер и София Ди Мартино. У руля — Кейт Херрон («Половое воспитание»).

Премьера на Disney+ случится уже 9 июня.

Теги
ВидеоЛоки
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