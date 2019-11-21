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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Зомби-триллер «Чёрное лето» от Asylum продлён на второй сезон

Многосерийный триллер о зомби-апокалипсисе «Чёрное лето» официально обзавёлся вторым сезоном. Потоковый сервис Netflix пока не сообщает, когда восьмисерийное продолжение выйдет на экраны, но известно, что съёмки начнутся в следующем году и будут проходить в Канаде.

Своеобразный спин-офф зомби-трэша «Нация Z» рассказывает о молодой матери Роуз (Джейми Кинг), отправившейся в смертельно опасное путешествие по кишащей зомби стране, чтобы найти отнятую у неё дочь. Примкнув к команде выживших, Роуз готовится идти на любые жертвы и лишения, только бы это помогло отыскать её чадо.

Создателями зомби-триллера являются шоураннер «Нации Z» Карл Шефер и его коллега по проекту Джон Хайамс, который берёт на себя обязанности шоураннера второго сезона. Производство занимается The Asylum.

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Чёрное лето
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