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«Чудотворцы» — трейлер второго сезона богоугодной антологии с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми

Сатирическая антология TBS «Чудотворцы», чей первый сезон о буднях небесной канцелярии настолько пришёлся по вкусу зрителям, что гарантировал сериалу вожделенное продление, во втором сезоне сменит не только место действия, но и персонажей. Теперь герои окажутся в Средневековье, а роль взбалмошного правителя на сей раз примерит на себя Дэниел Рэдклифф. И уже можно посмотреть, что из этого выйдет:

Компанию Рэдклиффу, разумеется, составят Стив Бушеми, Каран Сони, Джеральдин Висванатхан, а также Джон Басс и Лолли Адифопи. Премьера 10-серийного второго сезона намечена на 28 января.

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