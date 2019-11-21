«Чудотворцы» — трейлер второго сезона богоугодной антологии с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми

Сатирическая антология TBS «Чудотворцы», чей первый сезон о буднях небесной канцелярии настолько пришёлся по вкусу зрителям, что гарантировал сериалу вожделенное продление, во втором сезоне сменит не только место действия, но и персонажей. Теперь герои окажутся в Средневековье, а роль взбалмошного правителя на сей раз примерит на себя Дэниел Рэдклифф. И уже можно посмотреть, что из этого выйдет:

Компанию Рэдклиффу, разумеется, составят Стив Бушеми, Каран Сони, Джеральдин Висванатхан, а также Джон Басс и Лолли Адифопи. Премьера 10-серийного второго сезона намечена на 28 января.