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«Ведьмак» — официальный постер тёмного фэнтези

За месяц до премьеры потоковый сервис Netflix опубликовал официальный постер тёмного фэнтези «Ведьмак», представляющий завершённые образы трёх главных персонажей саги — Геральта из Ривии (Генри Кавилл), Йеннифер из Венгерберга (Аня Чалотра) и Цириллы из Цинтры (Фрейя Аллан).

Экранизацией культовой серии романов Анджея Сапковского о профессиональном охотнике на монстров с пропитанного магией Континента заведует шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич, также возглавляющая сценарную команду сериала. Восьмисерийный первый сезон срежиссировали Алик Сахаров («Игра престолов»), Шарлотта Брандстром («Двойник»), Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова») и Марк Йобст («Чёрные паруса»).

Премьера — 20 декабря.

Постеры сериала «Ведьмак»
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