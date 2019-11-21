«Ведьмак» — официальный постер тёмного фэнтези

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За месяц до премьеры потоковый сервис Netflix опубликовал официальный постер тёмного фэнтези «Ведьмак», представляющий завершённые образы трёх главных персонажей саги — Геральта из Ривии (Генри Кавилл), Йеннифер из Венгерберга (Аня Чалотра) и Цириллы из Цинтры (Фрейя Аллан).

Экранизацией культовой серии романов Анджея Сапковского о профессиональном охотнике на монстров с пропитанного магией Континента заведует шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич, также возглавляющая сценарную команду сериала. Восьмисерийный первый сезон срежиссировали Алик Сахаров («Игра престолов»), Шарлотта Брандстром («Двойник»), Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова») и Марк Йобст («Чёрные паруса»).

Премьера — 20 декабря.