«Сагу об Элрике» Майкла Муркока ждёт многосерийная экранизация

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Продюсеры Брайан Оливер и Брэдли Дж. Фишер приобрели права на фэнтези-серию «Сага об Элрике» от культового автора Майкла Муркока. В планах — многосерийная экранизация литературного первоисточника, сценарной адаптацией которого займутся Глен Маззара («Ходячие мертвецы») и Вон Уилмотт («Звёздный путь: Дискавери»).

События эпической саги в жанре меча и магии с элементами хоррора разворачиваются в различных измерениях и альтернативных вселенных, по которым странствует главный герой истории — беловолосый изгнанник Элрик из Мелнибонэ.

Оливер и Фишер рассматривают возможность создания на основе первоисточника целого кроссплатформенного франчайза, но начать собираются всё-таки с сериала.