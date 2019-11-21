«Рождественская песнь» — трейлер мрачной сказки от Стивена Найта

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вслед за BBC One кабельный канал FX выпустил собственный трейлер их совместного проекта — «Рождественской песни» от Стивена Найта («Острые козырьки», «Табу»). У трёхсерийной экранизации классической повести-сказки Чарльза Диккенса наконец-то появилась дата выхода — премьера состоится 19 декабря.

Найт не отходит от основной сюжетной линии — как и в книге, главным героем постановки выступает жуткий скряга и мизантроп Эбенезер Скрудж (Гай Пирс), которого в канун зимних праздников навещают очень необычные гости — три духа Рождества. Их пугающий визит открывает Скруджу глаза на то, какую неправедную жизнь он вёл прежде.

В мини-сериале также снимаются Энди Сёркис, Стивен Грэм, Шарлотта Райли, Джо Элвин, Джейсон Флеминг, Винетт Робинсон, Кайван Новак и Ленни Раш. Срежиссировал мини-сериал Ник Мёрфи («Последнее королевство»). Найт отвечает за сценарий, а также выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Томом Харди и Ридли Скоттом. Производством заведуют Scott Free London и Hardy Son & Baker.