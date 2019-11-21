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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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«Рождественская песнь» — трейлер мрачной сказки от Стивена Найта

Вслед за BBC One кабельный канал FX выпустил собственный трейлер их совместного проекта — «Рождественской песни» от Стивена Найта («Острые козырьки», «Табу»). У трёхсерийной экранизации классической повести-сказки Чарльза Диккенса наконец-то появилась дата выхода — премьера состоится 19 декабря.

Найт не отходит от основной сюжетной линии — как и в книге, главным героем постановки выступает жуткий скряга и мизантроп Эбенезер Скрудж (Гай Пирс), которого в канун зимних праздников навещают очень необычные гости — три духа Рождества. Их пугающий визит открывает Скруджу глаза на то, какую неправедную жизнь он вёл прежде.

В мини-сериале также снимаются Энди Сёркис, Стивен Грэм, Шарлотта Райли, Джо Элвин, Джейсон Флеминг, Винетт Робинсон, Кайван Новак и Ленни Раш. Срежиссировал мини-сериал Ник Мёрфи («Последнее королевство»). Найт отвечает за сценарий, а также выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Томом Харди и Ридли Скоттом. Производством заведуют Scott Free London и Hardy Son & Baker.

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