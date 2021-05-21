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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Финальный сезон комедии «Бруклин 9-9» получил дату выхода (видео)

Телеканал NBC опубликовал видеоролик о создании восьмого сезона полицейской комедии «Бруклин 9-9», сообщающий дату выхода заключительной телевизионной главы — 12 августа. В феврале выяснилось, что создатели проекта решили поставить точку в истории, мол, самое время попрощаться — это не закрытие, а логический финал повествования. Ну, им виднее.

Заключительный сезон юмористической хроники насыщенных трудовых будней нью-йоркских стражей порядка включает в себя всего 10 эпизодов. В сериале снимаются Энди Сэмберг, Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Стефани Беатрис, Андре Брауэр, Джо Ло Трульо, Джоэль Маккиннон Миллер и Дирк Блокер. Создателями и исполнительными продюсерами проекта выступают Дэн Гур и Майкл Шур («Парки и зоны отдыха»).

Теги
ВидеоБруклин 9-9
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