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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Молодой „Скала“» Дуэйна Джонсона продлён на второй сезон

Новость, в появлении которой вряд ли кто-нибудь сомневался. Телеканал NBC продлил на второй сезон комедию Дуэйна Джонсона «Молодой „Скала“». Сериал отметился солидными рейтингами, в чём, вероятно, немалая заслуга периодически присутствующего в кадре Джонсона.

Семейная комедия, вдохновлённая событиями из личной биографии Джонсона, представляет собой юмористическое жизнеописание его детства и юности. Актёр выступает в качестве рассказчика, а также продюсирует первый сезон.

В сериале снимаются Брэдли Констант, Ули Латукефу, Стейси Лейлуа, Джозеф Ли Андерсон, Ана Туисила, Розарио Доусон и Рэндалл ПАрк. В команду проюсеров проекта также входит Нахнатчка Кхан («Трудности ассимиляции»). Производством заведуют Universal Television, Seven Bucks Productions и Fierce Baby Productions.

Теги
Молодой „Скала“Дуэйн Джонсон
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