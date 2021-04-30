«Последнее королевство» завершится пятым сезоном

Историко-приключенческая драма «Последнее королевство», получившая прошлым летом продление на пятый сезон, оным и ограничится. Портал Deadline эксклюзивно сообщил, что потоковый сервис Netflix решил попрощаться с Утредом и компанией. Пятый сезон станет для сериала заключительным.

Меж тем 10-серийный финал благополучно ушёл в производство, и участники актёрского состава передают привет со съёмочной площадки в Венгрии:

The reckoning is approaching…

It's official! We're all back shooting #Season5 of #TheLastKingdom.

Thank you all so much for your continued support and we'll have more exciting content to share with you soon! pic.twitter.com/llAvG0wptK — The Last Kingdom (@TheLastKingdom) April 30, 2021

Экранизация «Саксонских хроник» Бернарда Корнуэлла продолжит рассказывать о жизни и подвигах стёртого из официальной летописи, но прославленного современниками Утреда Беббанбургского (Александр Дреймон), не без помощи которого собирались воедино разрозненные земли средневековой Англии. В основу пятого сезона легли девятый (The Warriors of the Storm) и десятый (The Flame Bearer) романы серии.

В сериале также снимаются Эмили Кокс, Тимоти Иннес, Элайза Баттерворт, Марк Роули, Милли Брэйди, Джеймс Норткот, Стефани Мартини, Руби Хартли, Эйстейн Сигурдарсон и другие. Сценарной адаптацией занимается Марта Хиллер, а исполнительными продюсерами значатся Гарет Ним, Найджел Мэрчент и Джессика Поуп.