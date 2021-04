«Последнее королевство» завершится пятым сезоном

Историко-приключенческая драма «Последнее королевство», получившая прошлым летом продление на пятый сезон, оным и ограничится. Портал Deadline эксклюзивно сообщил, что потоковый сервис Netflix решил попрощаться с Утредом и компанией. Пятый сезон станет для сериала заключительным.

Меж тем 10-серийный финал благополучно ушёл в производство, и участники актёрского состава передают привет со съёмочной площадки в Венгрии:

The reckoning is approaching…

It's official! We're all back shooting #Season5 of #TheLastKingdom.

Thank you all so much for your continued support and we'll have more exciting content to share with you soon! pic.twitter.com/llAvG0wptK