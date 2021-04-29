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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Пятый сезон «Люцифера» обзавёлся «грешным» постером с двойным Томом Эллисом

Дьявольские близнецы в исполнении Тома Эллиса возвращаются. Стриминговый сервис Netflix опубликовал в соцсетях свежий постер восьмисерийной второй половины пятого сезона «Люцифера», который напоминает нам о грехе и грешниках. Предпоследний сезон мистического процедурала выйдет на домашние экраны 28 мая.

Постеры сериала «Люцифер»

Помимо Эллиса в сериале шоураннеров Илди Модрович и Джо Хендерсона числятся Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Эйми Гарсия, Рэйчел Харрис и Скарлетт Эстевес. Съёмки шестого сезона завершились совсем недавно, и последняя глава приключений Люцифера и компании ушла в постпроизводство. О её дате выхода пока никакой информации нет.

Теги
ПостерыГалереяЛюциферNetflix
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