В три раза больше крови и никакого Эрика Крипке — звезда «Пацанов» рассказал, как проходят съёмки третьего сезона

Второй сезон «Пацанов» вызвал много споров, разделив зрителей на два лагеря, но у третьего есть шанс всё исправить — и пока, судя по докладам очевидцев, создатели двигаются в правильном направлении. Так, исполнитель роли Мамкиного Молока Лас Алонсо рассказал, что шоураннер Эрик Крипке становится всё более и более мрачным, и тому есть наглядное свидетельство — галлоны крови, закупаемые для вполне конкретных целей:

Скажу вам так. Я общался с главным визажистом, которая отвечает за поставки крови. Если говорить об объёме, не думаю, что они использовали больше галлона крови во втором сезоне. В третьем же у нас уже 3,5 галлона. Полагаю, это даёт представление о том, к чему всё идёт.

Что ж, кровавые «Пацаны» — это именно то, чего ждут фанаты с момента окончания первого сезона.

Что до съёмок, по словам всё того же Алонсо готово уже где-то между четвертью и половиной сезона, но при это сам Крипке ещё ни разу не появлялся на площадке — очевидно, путешествие из Штатов в Канаду, где проходят съёмки, в наши дни стало весьма проблематичным. Остаётся надеяться, что они там не наснимают отсебятины в отсутствие главного безумца.