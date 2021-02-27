Даёшь больше «Сверхъестественного» в «Пацанах»: Эрик Крипке продолжает собирать старую команду

Ещё в августе прошлого года стало известно, что к третьему сезону «Пацанов» присоединится Дженсен Эклс, и уже тогда все оценили масштаб воссоединения звезды «Сверхъестественного» и его создателя Эрика Крипке. И, как и грезили фанаты, шоураннер продолжил зазывать в супергеройский экшен Amazon своих старых знакомых, но не раскатывайте губу на Джареда Падалеки.

Как сообщает Variety, команду сериала пополнили продюсер «Сверхъествественного» Джим Майклс и его сценаристы Мередит Глинн и Дэвид Рид. Здесь все они выступят в качестве исполнительных продюсеров. Ещё двое коллег Крипке по The CW, композитор Кристофер Леннерц и продюсер Филип Сгриккиа, с «Пацанами» с самого начала. Что до Джеффри Дина Моргана, тот давно застолбил себе роль в сериале, но пока так и не воспользовался полезными связями.

Второй сезон «Пацанов» побил все возможные рекорды просмотров, сделав их самым популярным оригинальным сериалом Amazon за всю историю. Страшно сказать, аудитория продолжения выросла на 89% по сравнению со стартом проекта, а потому очередное продление не заставило себя долго ждать.

Съёмки третьего сезона стартовали буквально на днях, и команда сериала уже начала делиться первыми закадровыми фото. Дата премьеры новых эпизодов пока не называется.