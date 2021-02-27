 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Трейлер «Мортал Комбат» установил рекорд по просмотрам Уволенная Джина Карано высказалась о бывшем коллеге по «Мандалорцу» Педро Паскале «Человек-паук 3» станет последним фильмом для Тома Холланда в роли Питера Паркера Sony проведёт новую презентацию State of Play в ночь с 25 на 26 февраля Внезапное прозрение Warner Bros.: «Лига справедливости» Джосса Уидона оказалась куском говна
3
СЕРИАЛЫ
1 525
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Даёшь больше «Сверхъестественного» в «Пацанах»: Эрик Крипке продолжает собирать старую команду

Ещё в августе прошлого года стало известно, что к третьему сезону «Пацанов» присоединится Дженсен Эклс, и уже тогда все оценили масштаб воссоединения звезды «Сверхъестественного» и его создателя Эрика Крипке. И, как и грезили фанаты, шоураннер продолжил зазывать в супергеройский экшен Amazon своих старых знакомых, но не раскатывайте губу на Джареда Падалеки.

Как сообщает Variety, команду сериала пополнили продюсер «Сверхъествественного» Джим Майклс и его сценаристы Мередит Глинн и Дэвид Рид. Здесь все они выступят в качестве исполнительных продюсеров. Ещё двое коллег Крипке по The CW, композитор Кристофер Леннерц и продюсер Филип Сгриккиа, с «Пацанами» с самого начала. Что до Джеффри Дина Моргана, тот давно застолбил себе роль в сериале, но пока так и не воспользовался полезными связями.

Второй сезон «Пацанов» побил все возможные рекорды просмотров, сделав их самым популярным оригинальным сериалом Amazon за всю историю. Страшно сказать, аудитория продолжения выросла на 89% по сравнению со стартом проекта, а потому очередное продление не заставило себя долго ждать.

Съёмки третьего сезона стартовали буквально на днях, и команда сериала уже начала делиться первыми закадровыми фото. Дата премьеры новых эпизодов пока не называется.

Комментарии (3)

Ещё на эту тему

3Шоураннер «Пацанов» объявил о старте съёмок третьего сезона 16Грядёт супергеройская оргия — шоураннер «Пацанов» анонсировал эпизод Herogasm в третьем сезоне 4Навстречу новым кровавым приключениям и супергеройским оргиям: Карл Урбан и Эрик Крипке отправились на съёмки третьего сезона «Пацанов» 8Шоураннер «Пацанов» рассказал о самой стрессовой сцене в сериале

Тоже интересно

1Трейлер Subnautica: Below Zero с датой релиза на консолях 8Зои Салдана против Пиратов Карибского моря: женская месть во всём кровавом великолепии 9Звёзды «Мортал Комбат» заразительно реагируют на первый трейлер фантастического экшена 14Кровь стынет в жилах — топ-25 самых страшных игр прошедшего поколения 39Эмилия Кларк заменит Эмбер Хёрд в «Аквамене 2»?

Далее на КГ

0
КГ играет: Red Dead Redemption II, часть 2
 2
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 451: Белка-супергерой, «Огонь» и «Первая корова»
 5
Свежие слухи о Life is Strange 3 и 4
 7
Не ждите «Хоббса и Шоу 2» в ближайшее время
 17
Скандал вокруг «Золотого Глобуса» — ни одного чёрного члена и обвинения в коррупции
 0
Кевин Харт и сценарист «Знакомства с родителями» продали сервису Netflix уморительную комедию
 29
Инклюзивность во всей красе — свежий промо-арт «Вечных», самого загадочного проекта Marvel
 2
«Виви: Песнь Флюоритового Глаза» — трейлер и подробности оригинального аниме от создателей «Атаки титанов» и Re:Zero
 12
Автор сценария «Исходного кода» придумал сюжет для научно-фантастического фильма про грабежи в параллельных мирах
 24
Netflix превратит «Терминатора» в аниме-сериал
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Уволенная Джина Карано высказалась о бывшем коллеге по «Мандалорцу» Педро Паскале
 
Игры Steam не против рисованного порно, но боится настоящих полуголых женщин
 
Кино Дарксайд атакует в свежем тизере «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 
Кино Восстание машин начнётся в суде: Флоренс Пью сыграет обвинённого в убийстве робота
 
Игры Объявлена дата выхода Subverse — нашумевшего порно-ответа Mass Effect
 
КиноИгры Слишком хорошо, чтобы быть правдой — вышел первый трейлер «Мортал Комбат»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

 
LIVEКГ играет: Red Dead Redemption II, часть 2
 

Выйдут в феврале

28 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в марте

1 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
2 Вт21:45ЕВА (трансляция)
3 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 451: Белка-супергерой, «Огонь» и «Первая корова»
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
3Ноль кадров в секунду – 357: Короткая память
 
12ЕВА
 
 
4Телеовощи – 380: Облегчённая версия
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru