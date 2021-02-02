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Первоисточники: www.cbr.combleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Навстречу новым кровавым приключениям и супергеройским оргиям: Карл Урбан и Эрик Крипке отправились на съёмки третьего сезона «Пацанов»

Производственный процесс третьего сезона «Пацанов» подбирается к своей активной фазе — вот-вот начнутся съёмки, а пока в Торонто со всех концов света съезжаются участники съёмочной команды. В свои дорожные планы подписчиков посвятили в соцсетях бессменный шоураннер сериала Эрик Крипке и исполнитель роли Билли Бутчера Карл Урбан.

Съёмки продолжения антигеройской сатиры, где уже анонсирован достопамятный эпизод под нескромным заголовком Herogasm, со всеми возможными предосторожностями стартуют в этом месяце.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

В третьем сезоне также задействованы Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Лас Алонсо, Томер Капон, Карен Фукухара, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Клаудия Дурмит, Колби Минифи и, конечно, Дженсен Эклз.

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