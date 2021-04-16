 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Такой Арью Старк вы ещё не видели — Мэйси Уильямс в прозрачном плаще на съёмках сериала о Sex Pistols «Мортал Комбат» выпил всю душу из отечественного кинопроката Netflix обгоняет Marvel со своим экшеном про чернокожего истребителя вампиров Русе Болтон не досмотрел «Игру престолов» из-за критики восьмого сезона Фанаты «Чёрной Пантеры» требуют рекаста Чедвика Боузмана
1
СЕРИАЛЫ
400
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Шоураннера «Пацанов» шокировал эпизод третьего сезона Herogasm о супергеройской оргии

Пока Дженсен Эклс добросовестно досиживает последние дни положенного карантина, дабы ринуться в съёмочное горнило третьего сезона «Пацанов», а остальной актёрский состав вкалывает на съёмочной площадке, шоураннер сериала Эрик Крипке изумляется, поражается и, возможно, даже пугается.

В своём твиттере кормчий многосерийной антигеройской сатиры опубликовал фото, на котором запечатлена его реакция в ходе первого производственного совещания по поводу шестого эпизода продолжения с говорящим названием Herogasm.

Об этой серии следящие за новостями знали ещё в январе, когда Крипке официально анонсировал эпизод о безумном мероприятии прямиком из канона — комикса-первоисточника за авторством Гарта Энниса. Название Herogasm носит мини-серия, повествующая о ежегодной супергеройской оргии и творящихся на этой «закрытой вечеринке» вопиющих непотребствах.

Само собой, никакой дополнительной информации шоураннер не предоставил, но хардкорные искатели истины могут попробовать расшифровать отражение в стёклах очков Крипке. А ну как разглядят что-нибудь действительно шокирующее?

Теги
Пацаны
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Шоураннер «Пацанов» подтвердил: Сценарий супергеройского блокбастера о «Семёрке» существует 2«Сверхъестественный» Дженсен Эклс прибыл на съёмки третьего сезона «Пацанов» 22В третьем сезоне «Пацанов» появится Маленькая Нина — повёрнутая на секс-игрушках глава русской мафии

Тоже интересно

36Сериал «Американские боги» с позором закрыт 20Стечение мыслей: Рэй Фишер и его беспочвенные обвинения 15Руби Роуз в «Бэтвумен» рекастнули — знакомьтесь с новой Кейт Кейн 14Терминатор против инопланетян: если пришельцы нападут, Арнольд Шварценеггер готов возглавить человечество 8«Мортал Комбат» выпил всю душу из отечественного кинопроката

Далее на КГ

0
Создатели и звёзды «Мортал Кобмат» рассказывают о кровавых боях и фаталити в ролике «Эволюция битвы»
 3
Призрачный гонщик Гэбриел Луна записался в экранизацию игры The Last Of Us
 0
Приквел «Игры престолов» отыскал своего Делателя Королей
 0
В «Аквамене 2» к Джейсону Момоа присоединится коллега по «Игре престолов»
 0
Ответная любезность: Брэд Питт сыграет у Сандры Буллок в её приключенческом фильме
 2
«Сокол и Зимний солдат» оказался только чуть лучше «ВандаВижна»
 5
Дайте угадаем, одноглазый злодей? Мадс Миккельсен записался в «Индиану Джонса 5»
 6
Серьёзный конкурент Netflix: число подписчиков Amazon Prime перевалило за 200 млн
 4
Шоураннер «Пацанов» подтвердил: Сценарий супергеройского блокбастера о «Семёрке» существует
 2
Охотники за разумом: Netflix готовит фильм про серийного убийцу BTK
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Мортал Комбат - обзор фильма
 
Кино Netflix обгоняет Marvel со своим экшеном про чернокожего истребителя вампиров
 
Кино Дуэйн Джонсон объявил точную дату выхода «Чёрного Адама»
 
Завершение «Ходячих мертвецов» стало неожиданностью для авторов и актёров сериала
 
Кино Люси Лью сыграет обольстительную злодейку в «Шазаме! 2»
 
Кино Заку Снайдеру пришлось вступиться за Дарксайда
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в апреле

18 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
19 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
20 Вт21:45ЕВА (трансляция)
21 СрНоль кадров в секунду
22 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
25Ноль кадров в секунду – 364: Французские шалости
 
435 минут назад – 13: «Майор Гром: Чумной Доктор» — фильм и комиксы
 
 
6ЕВА
 
 
7Телеовощи – 387: Борьба с самим собой
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 457: «Батя», «Поступь хаоса» и повесточка «Майора Грома»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru