Шоураннера «Пацанов» шокировал эпизод третьего сезона Herogasm о супергеройской оргии

Пока Дженсен Эклс добросовестно досиживает последние дни положенного карантина, дабы ринуться в съёмочное горнило третьего сезона «Пацанов», а остальной актёрский состав вкалывает на съёмочной площадке, шоураннер сериала Эрик Крипке изумляется, поражается и, возможно, даже пугается.

В своём твиттере кормчий многосерийной антигеройской сатиры опубликовал фото, на котором запечатлена его реакция в ходе первого производственного совещания по поводу шестого эпизода продолжения с говорящим названием Herogasm.

Об этой серии следящие за новостями знали ещё в январе, когда Крипке официально анонсировал эпизод о безумном мероприятии прямиком из канона — комикса-первоисточника за авторством Гарта Энниса. Название Herogasm носит мини-серия, повествующая о ежегодной супергеройской оргии и творящихся на этой «закрытой вечеринке» вопиющих непотребствах.

Само собой, никакой дополнительной информации шоураннер не предоставил, но хардкорные искатели истины могут попробовать расшифровать отражение в стёклах очков Крипке. А ну как разглядят что-нибудь действительно шокирующее?