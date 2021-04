Шоураннера «Пацанов» шокировал эпизод третьего сезона Herogasm о супергеройской оргии

Пока Дженсен Эклс добросовестно досиживает последние дни положенного карантина, дабы ринуться в съёмочное горнило третьего сезона «Пацанов», а остальной актёрский состав вкалывает на съёмочной площадке, шоураннер сериала Эрик Крипке изумляется, поражается и, возможно, даже пугается.

В своём твиттере кормчий многосерийной антигеройской сатиры опубликовал фото, на котором запечатлена его реакция в ходе первого производственного совещания по поводу шестого эпизода продолжения с говорящим названием Herogasm.

Actual photo of me reacting during our first production meeting for the #Herogasm episode.