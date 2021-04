Шоураннер «Пацанов» подтвердил: Сценарий супергеройского блокбастера о «Семёрке» существует

В начале марта фото со съёмочной площадки третьего сезона «Пацанов» в открытую намекнули зрителям, что в продолжении истории фигурирует премьера супергеройского экшена «На заре „Семёрки“» (Dawn of the Seven). Свидетелями непростых производственных будней блокбастера от Vought Studios мы стали во втором сезоне. И как выяснилось, к съёмкам внутри съёмок творческая команда сериала подошла с исключительной ответственностью.

В недавнем выпуске официального подкаста, посвящённого второму сезону «Пацанов», шоураннер проекта Эрик Крипке рассказал, что вызвавший недовольство отдельных супергероев-актёров сценарий, который мы видим на экране, не просто пачка испорченной бумаги, а реальный текст с правками.

В третьем эпизоде Сторм показывает сценарий, упоминая, что у неё есть кое-какие замечания. И мы видим, что там правки по всему тексту. Так вот, между дублями я бродил по съёмочной площадке, наткнулся на сценарий и пролистал его. Оказывается, кто-то написал реальный сценарий фильма. Это не бутафория. Я его читал. Кто-то написал сценарий и разбросал по всему тексту правки вроде «Мне не нравится, что этот персонаж вытворяет», «Мне не нравится арка этого героя». Это всё взаправдашнее. Зрители никогда этого не увидят — текст не попадает в камеру. Но детальность проработки меня поразила.

Самое время хардкорным поклонникам сериала отправиться в соцсети и, вооружившись приличествующими случаю хэштегами, затребовать фильм по имеющемуся сценарию. Правда, Крипке так и не уточнил, хорош ли текст, или обильные правки таки оправданы.