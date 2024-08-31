Всё становится аниме: от «Терминатора» и «Властелина колец» до Бэтмена и Человека-паука

Аниме популярнее чем когда бы то ни было. Благодаря интернету и стриминговым сервисам во всём мире многие новинки выходят одновременно. За рубежом аниме, как и мангу, превращают в игровые фильмы и сериалы и снимают мультфильмы в похожей стилистике. Некоторые аниме производятся сразу по заказу иностранных компаний. Этими проектами могут быть как адаптации, так и совершенно оригинальные сериалы и фильмы. Есть среди них проекты про персонажей и по франчайзам, правами на которые владеют сами зарубежные компании-заказчики. К примеру, сериал «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона» по фильмам о сражениях гигантских роботов и монстров, антология «Звёздные войны: Видения» по вселенной далёкой-далёкой галактики и полнометражка «Яркость. Душа самурая» — спин-офф боевика «Яркость». О подобных проектах, которые ожидают зрителей, расскажем ниже.

Самым свежим подобным релизом стал сериал «Терминатор Ноль», вышедший на стриминговом сервисе Netflix 29 августа. У аниме классическая завязка для проектов во франчайзе «Терминатор». В постапокалиптичесом будущем идёт война между людьми и машинами. Противостояние началось после того, как искусственный интеллект Скайнет обрёл самосознание и начал войну против человечества. Но, как и в фильмах серии, решающая битва произойдёт в прошлом, куда с помощью машины времени отправили непримиримых врагов: терминатора и женщину-солдата Эйко. Они стремятся найти учёного Малкольма Ли. Последний работает над запуском новой системы искусственного интеллекта Кокоро, призванной противостоять надвигающейся атаке Скайнета на человечество.

Дату премьеры проекта выбрали неслучайно. В фильме «Терминатор 2: Судный день» Скайнет обретает самосознание 29 августа 1997 года.

Снял сериал Масащи Кудо — дизайнер персонажей аниме «Блич» и режиссёр аниме франчайза «Цепные хроники». Производством анимации занималась студия Production I.G, выпускавшая фильмы и сериалы во франчайзах «Призрак в доспехах» и «Волейбол». А вот шоураннером, сценаристом и исполнительным пpoдюcepoм выступил Mэттcoн Toмлин. Он — cцeнapиcт фильмa «Пpoeкт „Cилa“» и предстоящего сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. И «Терминатор Ноль» — не последнее аниме в его карьере.

Toмлин участвует в создании для Netflix игрового фильма и аниме-сериала по комиксу «БРСРК» Киану Ривза. Он уже написал сценарий к фильму, но когда начнутся съёмки экранизации, пока неизвестно. Зато работа над аниме должна начаться этой осенью. Toмлин выступает шоураннером проекта. Анимацию для шоу сделает Production I.G. Планировалось, что сериал из двух сезонов выйдет после фильма и расширит вселенную «БРСРК». А Ривз — один из авторов «БРСРК» — сыграет главную роль в фильме и озвучит своего героя в аниме. Срисованный с Ривза главный герой комикса похож на Джона Уика, сыгранного тем же актёром, не только внешностью. Это ещё один воин, который не может перестать сражаться. Только герой «БРСРК» бессмертен и участвует в разных битвах на протяжении очень многих лет.

Кстати, о Джоне Уике. В интервью осенью 2023 года режиссёр фильмов про этого героя Чад Стахелски рассказал, что идёт работа над аниме по «Джону Уику». Но каких-либо деталей проекта пока не было озвучено.

Недавно вышел сериал «Отряд самоубийц: Исекай» про команду суперзлодеев из комиксов издательства DC. Над ним работала Wit Studio, ответственная за три первых сезона «Атаки титанов». А сценаристом выступил автор ранобэ «Re:Zero — жизнь c нyля в дpyгoм миpe» Taппeй Haгaцки.

В сериале по заданию Аманды Уоллер команда суперпреступников отправилась в другой мир, в мир меча и магии. Для таких персонажей, как Харли Квинн, Джокер и Дэдшот сериал Wit Studio не был дебютом в аниме. Дэдшот сражался с Тёмным рыцарем в одном из сюжетов антологии «Бэтмен: Рыцарь Готэма», а Джокер и Харли Квинн появлялись в фильме 2018 года «Бэтмен-ниндзя», у которого будет продолжение.

Сиквел получил название «Бэтмен-ниндзя против Лига якудза». В первом фильме Тёмный рыцарь со своими союзниками и врагами переместился вo вpeмeни и пpocтpaнcтвe в фeoдaльнyю Япoнию. Там Бэтмен c кoмaндoй продолжал бороться против гoтэмcких cyпepзлoдeев и искал cпocoб вceм им вepнyтьcя в cвoё вpeмя. В продолжении Бэтмен и Робин, похоже, будут противостоять Лиге справедливости. Над вторым фильмом трудится практически тот же основной авторский состав первого на прежней студии Kamikaze Douga. Даты выхода у сиквела нет, но ранее был опубликован его тизер

В этом году кинотрилогия Питера Джексона, основанная на фэнтези «Властелин колец», получит приквел в виде полнометражного аниме «Властелин колец: Война рохирримов». В создании приквела участвует студия Sola Entertainment. Снимает его Кендзи Камияма — режиссёр разных аниме франчайза «Призрак в доспехах» и один из режиссёров сериалов «Ультрамен: Новый герой» и «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос». А в числе продюсеров картины Филиппа Бойенс — сценаристка трилогий «Властелин колец» и «Хоббит».

События аниме развернутся за 183 года до событий оригинальной трилогии. Расскажет приквел о судьбе дома Хельма Молоторукого — легендарного короля Рохана. Внезапное нападение умного и безжалостного врага, жаждущего мести, вынуждает Хельма и его людей предпринять дерзкую последнюю атаку на древнюю твердыню Хорнбург — могучую крепость, которая позже станет известна как Хельмова Падь. Оказавшись во все более безвыходной ситуации Гера — дочь Хельма — должна собрать все силы, чтобы возглавить сопротивление смертельному врагу, намеревающемуся их уничтожить.

В американский прокат «Властелин колец: Война рохирримов» выйдет 13 декабря.

В это же году, возможно, в ноябре, на стриминговом сервисе Disney+ стартует первый сезон нового шоу про Человека-паука — Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Сезонов уже запланировано два. За анимацию для них отвечает студия Polygon Pictures, выпустившая аниме «Блeйм!», «Pыцapи „Cидoнии“» и «Kaйнa из Beликoгo cнeжнoгo мopя». Студия до этого работала над сериалами для Netflix «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона» по фильмам «Тихоокеанский рубеж» и Mech Cadets по комиксу Mech Cadet Yu.

Внешне сериал будет походить на ранние комиксы про супергероя из серии The Amazing Spider-Man. Проект покажет новую альтернативную версию Человека-паука и историю его становления под руководством Нормана Озборна. В этой вселенной Питер Паркер получит суперспособности после укуса паука, появившегося из портала Доктора Стрэнджа во время битвы волшебника с Веномом. На мероприятии D23 Expo показывали тизер Your Friendly Neighborhood Spider-Man, но на YouTube его пока не публиковали.

Учитывая популярность аниме, этот небольшой список фильмов и сериалов наверняка будет пополнятся в будущем. Также как будет пополняться лист манги и аниме, которые превращают в американские фильмы и сериалы. И о таких проектах мы рассказывали.