«Йеллоустоун»: Кевин Костнер и его семейство возвращаются в тизере пятого сезона

Очень непростая и сопряжённая со смертельными рсиками жизнь семейства Даттонов далека от мира как никогда. Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал свежий тизер второй половины пятого сезона «Йеллоустоуна». Неовестерн и семейная драма в одном флаконе возвращается с заключительными эпизодами, где ещё присутствует Кевин Костнер, 10 ноября.

За бьющую рейтинговые рекорды семейную сагу о влиятельных владельцах громадного ранчо на живописных просторах Монтаны отвечает талантливый рассказчик Тейлор Шеридан.