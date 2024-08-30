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«Йеллоустоун»: Кевин Костнер и его семейство возвращаются в тизере пятого сезона

Очень непростая и сопряжённая со смертельными рсиками жизнь семейства Даттонов далека от мира как никогда. Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал свежий тизер второй половины пятого сезона «Йеллоустоуна». Неовестерн и семейная драма в одном флаконе возвращается с заключительными эпизодами, где ещё присутствует Кевин Костнер, 10 ноября.

За бьющую рейтинговые рекорды семейную сагу о влиятельных владельцах громадного ранчо на живописных просторах Монтаны отвечает талантливый рассказчик Тейлор Шеридан.

Теги
ВидеоЙеллоустоун
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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