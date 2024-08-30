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Звезду сериала «Звёздые войны: Аколит» не удивило закрытие шоу после первого сезона

Источник: Disney+

Всего каких-то десять дней прошло с тех пор, как стало известно, что прогрессивный, инклюзивный, расово разнообразный и, возможно, гендерно-нейтральный сериал «Звёздные войны: Аколит» закрыли после первого сезона. Поступок, надо признать, для Disney нетипичный. Впрочем, зрители в большинстве своём вряд ли сильно расстроятся — в отличие от задействованных актёров, которые и дальше планировали стабильно получать гонорары. И вот, выдержав соответствующую правилам приличия паузу, решила высказаться главная звезда шоу — актриса Амандла Стенберг, исполнившая в сериале сразу две роли сестёр-близняшек Оша и Мэй, коих судьба развела по разные стороны Силы.

По словам актрисы, случившееся её ничуть не удивило. Конечно, это всё не потому, что она, прочитав сценарий, поняла, что проект получается из рук вон отвратным — виной всему, разумеется, расисты, сексисты и прочие достопочтенные граждане. Ну, по крайней мере, такое подразумевается из её слов. Сама Стенберг предпочла назвать хейтеров ультраправыми ретроградами, боящимися перемен и выплескивающими свой страх через желчь и ненависть по отношению к тем, кто эти перемены олицетворяет. Что ж, в одном с этими консерваторами можно согласиться: когда один из самых популярных и любимых во всем мире франчайзов превращают в навозную кучу, действительно становится немного не по себе.

Не забыла актриса поблагодарить и фанатов шоу за их моральную поддержку, а также Лесли Хэдланд, выступившую шоураннером. Для Амандлы это уже не первый опыт обращения к хейтерам — ранее она записала рэп-ответку всем злопыхателям. Хэдланд в своё время поступила мудрее, превентивно вычеркнув недовольных зрителей из числа фанатов вселенной.

Теги
Звёздные войны: АколитDisney+Звёздные войны
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