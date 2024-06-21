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Критика «Аколита» заставила Амандлу Стенберг записать хейтерам мощную ответку

Источник: Disney+

Вот как надо бороться с негативными отзывами на ваш проект! Сериал-то уже не улучшишь, зато можно поразить критиков твоего творчества мощной ответкой в виде песенно-танцевального номера. Как бы песенно-танцевального, но это уже частности. Амандла Стенберг — исполнительница главных ролей в «Аколите» — за 72 часа записала «музыкальное» видео, в котором ответила всем расистам и ненавистникам на их критику инклюзивно-прогрессивного сериала.

Видео красноречиво демонстрирует: выплеснувшийся на «Аколита» негатив ранил актрису-активисту и небинарную персону довольно глубоко. Её аж трясёт. Проявите милосердие — посочувствуйте.

Меж тем шоураннер проекта Лесли Хедланд и собранная ею феерическая творческая команда к поклонникам «Звёздных войн» никакого сочувствия не проявляют и продолжают потчевать зрителей woke-элементами и «поправками» в каноне далёкой-далёкой галактики. С нетерпением ждём от Disney+ новостей о продлении этого воистину триллера на второй сезон.

Теги
Звёздные войны: Аколит
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Источник фотографий: Depositphotos

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