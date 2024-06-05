Первые оценки «Звёздных войн: Аколита» появились на Rotten Tomatoes

Дела у «Аколита» идут так хорошо, что от наплыва обычных пользователей, пожелавших выразить ему свою любовь заведомо, даже зрительские оценки на Rotten Tomatoes отрубили. Но обо всём по порядку. Накануне премьеры мистического триллера по вселенной «Звёздных войн» критикам разрешили выставить мини-сериалу оценки.

Критики помчались на онлайн-агрегатор рецензий и осыпали проект Лесли Хедланд и её инклюзивно-прогрессивной команды похвалами, одобрив увиденное на 84%, а сайт поспешил присвоить сериалу фирменный рейтинг «свежести». Тогда же, наверняка по недоразумению, ставить оценки позволили и обычным пользователям. И те обозначили свой рейтинг ожидания как «Ниже среднего» (47%).

Но потом сайт исправился, зрительские оценки отключил, позволив критикам продолжать своё благое дело. Сейчас одобрение оных доросло до 87% на основе 60 рецензий.

Меж тем в сети разгорается пожар от пылающих пятых точек пользователей, начитавшихся инсайдов по третьему эпизоду. Говорят, именно в нём вселенная «Звёздных войн», которую мы любили и знали, загнётся окончательно.