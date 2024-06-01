Зловещий ситх засветился в новом тизере сериала «Звёздные войны: Аколит»

Буквально несколько дней осталось до премьеры сериала «Звёздные войны: Аколит», но стриминговый Disney+ и не думает снижать накал страстей по части рекламной кампании. В сеть выложили новый тизер, демонстрирующий во всей зловещей красе одного из главных (хочется надеяться) антагонистов — таинственного ситха с алым мечом и со стильным чёрным шлемом. Что поделать, такой на Тёмной стороне дресс-код.

Для разнообразия действие «Аколита» развернётся «давным-давно» даже по меркам «далёкой-далёкой галактики» — примерно за 100 лет до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Старая Республика ещё не совсем развалилась, но предпосылки к этому уже имеются — Тёмная сторона Силы набирает мощь. Сюжет строится вокруг серии убийств джедаев, которые берутся расследовать бывший падаван и её учитель-джедай. Разумеется, в ходе следствия они выйдут на любителей алых мечей — куда ж без них.

В сериале снялись Амандла Стенберг, Ли Джонджэ, Дафни Кин, Джоди Тёрнер-Смит, Керри-Энн Мосс и другие. Премьера «Звёздных войн: Аколита» состоится 4 июня — в этот день на Disney+ выйдут два из восьми эпизодов. А пока что любуемся свежим тизером.