Мир Minecraft покажут в новом свете в мультсериале по самой продаваемой игре всех времён (анонсирующий ролик)

Что общего у игр Golden Axe и Minecraft? Обе превратят в анимационные сериалы, у которых пока нет дат премьер. Мультсериал Minecraft, адаптацию самой продаваемой видеоигры всех времён, готовят для стримингового сервиса Netflix. Создаётся проект не без участия разработчика игры Mojang Studios. Также он производится вместе с WildBrain Studios, работавшей над мультсериалами «Соник Прайм» и «Ниндзяго: Восстание драконов».

Variety передаёт, что в адаптации будет оригинальная история с новыми персонажами, показывающая мир Minecraft в новом свете.

Новости о грядущем шоу опубликовали к 15-летию Minecraft. Начальная версия игры появилась в 2009 году, стабильная — вышла в 2011-м. С того времени продано более 300 млн копий игры для всех платформ, на которых она доступна.

Анонсирующий ролик мультсериала, опубликованный YouTube-каналом Netflix:

А вот у игрового фильма Minecraft, в котором появятся Джек Блэк, Джейсон Момоа, Дженнифер Кулидж, Даниэль Брукс и Эмма Майерс, есть дата выхода. Его премьера намечена на 4 апреля 2025 года.

Этой же осенью выйдет спешал LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, в котором галактика «Звёздных войн» изменится до неузнаваемости. У него есть тизер-трейлер.