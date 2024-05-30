Шоураннер сериала «Звёздные войны: Аколит» вычеркивает недовольных зрителей из числа фанатов франчайза

Буквально несколько дней осталось до премьеры первых эпизодов сериала «Звёздные войны: Аколит». Видимо, предчувствуя очередную волну «народной любви», причастная к созданию в качестве шоураннера Лесли Хэдланд рассказала The New York Times о работе над сериалом и о том, как трудно принять критику от фанатов.

В частности, Лесли Хэдланд вспомнила о своём непростом детстве, когда только начала фанатеть от вселенной Джорджа Лукаса. По словам режиссёра, она была своеобразным изгоем, росла без друзей, поэтому нашла отдушину в «далёкой-далёкой галактике». А теперь она выросла и жестоко мстит сама рассказывает историю, которая «не требует предварительно знания «Звёздны войн» и демонстрирует женщин и цветных людей». С последними вообще всё прекрасно: персонаж Джоди Тернер-Смит — не просто чернокожая предводительница ковена ведьм, но ещё и лесбиянка.

Уровень уважения к наследию Лукаса наглядно демонстрирует следующий эпизод: нанимая сценаристку Джоселин Био, Хэдланд поинтересовалась, что той известно о «Звёздных войнах». «Харрисон Форд бегает по космосу с гигантской собакой» — ответила Био, после чего получила работу. С одной стороны, свежий взгляд на франчайз не помешает, с другой — он всё равно выливается исключительно в тотальную инклюзивность, не привнося ничего оригинального.

Разумеется, фанатов, среди которых, как прекрасно осведомлены создатели сериала, «доминируют мужчины», такой подход не устраивает чуть более чем полностью. Но на это у Лесли Хэдланд заранее припасен проверенный временем ответ:

Как фанат, я знаю, насколько разочаровывающими были некоторые истории «Звёздных войн» в прошлом. Я сама это почувствовала. Я искренне сочувствую фанатам «Звёздных войн». Но я хочу внести ясность: любого, кто придерживается нетерпимости, расизма или разжигания ненависти… я не считаю фанатом. Лесли Хэлданд, знает лучше.

Такой вот хитрый финт ушами: не нравится — не фанат. Насколько сильно количество фанатов по версии Хэдланд уменьшится, станет ясно уже в следующем месяце: первые два эпизода «Звёздных войн: Аколита» покажут 4 июня.