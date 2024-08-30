 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Звезда «Ривердэйла» станет боевой подругой Хи-мэна в экранизации «Властелинов Вселенной» «Абсолютные» Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина вступают в бой на свежих обложках своих личных комиксов Виталики прибыли на Землю в трейлере фантастической драмы «Контакты» Популярную мангу «Семья шпиона» продолжат экранизировать В экранизации «Острых козырьков» в неизвестной роли появится Барри Кеоган
• • •
 
СЕРИАЛЫ
204

В 2026-м надеются выпустить второй сезон «Голубоглазого самурая» — мультсериала, который Хидэо Кодзима называл лучшим аниме прошлого года

Источник: Netflix

Давно не секрет, что у мультсериала от Netflix «Голубоглазый самурай» будет второй сезон. Получивший высокие оценки зритилей и критиков, отмеченный наградами, он обеспечил себе продолжение. Шоу хвалил автор «Игры престолов» Джордж Р.Р. Мартин и геймдизайнер Хидэо Кодзима. Создатель Metal Gear и Death Stranding, посмотрев новинку в прошлом ноябре, даже назвал её лучшим аниме года.

Что же до второго сезона «Голубоглазого самурая», то у него пока нет даты релиза. Но создатели проекта надеются на выход продолжения в 2026-м. Своими надеждами они поделились в одном из интервью. Возможный перерыв в три года между сезонами объяснялся в интервью тем, что высококачественная анимация шоу требует денег и времени. Производство сиквела ещё на ранней стадии, и написаны только четыре из шести запланированных для него эпизодов. Каждая из шести новый серий будет идти по 44 минуты.

Сиквелу только предстоит добраться до экранов, но создатели уже не скрывают, что хотели бы закончить мультсериал третьим сезоном. Этот сезон пока даже не анонсирован.

Премьера «Голубоглазого самурая» состоялась на Netflix 3 ноября 2023-го. В первом сезоне восемь эпизодов. Одним из авторов проекта является Майкл Грин, сценарист сериала «Герои», а также фильмов «Логан» и «Бегущий по лезвию 2049». За анимацию шоу ответственна французская студия Blue Spirit.

Описание мультсериала от Netflix:

Чтобы отомстить тем людям, из-за которых она стала изгоем в Японии периода Эдо, юная воительница прокладывает кровавый путь к свой судьбе.

Цитата из пресс-релиза

А в 2025-м на Disney+ выйдет второй сезон мультсериала «Люди Икс '97». Уже известны некоторые подробности продолжения.

Теги
Голубоглазый самурай
Комментарии

Ещё на эту тему

3В продолжении мультсериала «Люди Икс '97» станет на две команды мутантов больше

Тоже интересно

12У научно-фантастического триллера «Тёмная материя» будет второй сезон 0«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция 25Вице-президент Disney проболтался о том, что компания не нанимает белых мужчин 14Создатель «Джона Уика» готовит экшен-комедию про безумных копов с бойфрендом Тейлор Свифт 0Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 июля

Далее на КГ

0
Дэдпул объединяется с самым непонятным супергероем Marvel в новой серии
 8
«Лихие» 90-е в тизере криминальной драмы Юрия Быкова
 6
Ридликат! Трейлер режиссёрской версии исторического эпика «Наполеон»
 7
Скарлетт Йоханссон наблюдает за динозаврами на первом кадре «Мира Юрского периода: Воскрешения»
 10
Первые официальные кадры из марвеловских премьер 2025 года: «Громовержцы» и «Капитан Америка: Новый мир»
 3
В экранизации «Острых козырьков» в неизвестной роли появится Барри Кеоган
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 6
«Киберслав» показал свой свежий экшен-тизер
 9
Эллен Рипли ушла на покой, но Сигурни Уивер не исключает новой встречи с Чужими
 0
Тимоти Шаламе станет прикрытием для возвращения Гвинет Пэлтроу в индустрию кино
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Первый выпуск перезапуска «Черепашек-ниндзя» собрал солидное количество предзаказов
 
Кино Люцифер Том Эллис опять понадобился стримингу Netflix для раскрытия преступления
 
Кино «Ворон» устраивает кровавое представление в опере (видео)
 
Кино Прекратите ставить повестку выше сюжета — режиссёр «Русалочки» и «Аладдина» критикует современный «Дисней»
 
Кино Ужастик Николаса Кейджа «Собиратель душ» пока обладает 100%-м рейтингом одобрения
 
КиноИгры Режиссёр экранизации «Бордерлендс» очень старался не снять ремейк «Стражей галактики» (фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 541: Скупка геймеров
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 122: Интервью об игре «Дети плесени»
 
6ЕВА
 
 
0Телеовощи – 563: Натуральные скорострелы
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 634: Red Head Sound и дубляж «Дэдпула и Росомахи», «Союз», «Покажи мне Луну», «Джекпот!» Пола Фига
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6ЕВА – 595: Кругом говноеды
 
0Телеовощи – 562: Спасительные бомжи
 
0Ноль кадров в секунду – 540: Разжигать обезьяну
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 633: «Бордерлендс», «Зачинщики» Дага Лаймана, диснеевский D23, тизер «Белоснежки», «Гадкий я 4»
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru