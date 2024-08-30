В 2026-м надеются выпустить второй сезон «Голубоглазого самурая» — мультсериала, который Хидэо Кодзима называл лучшим аниме прошлого года

Давно не секрет, что у мультсериала от Netflix «Голубоглазый самурай» будет второй сезон. Получивший высокие оценки зритилей и критиков, отмеченный наградами, он обеспечил себе продолжение. Шоу хвалил автор «Игры престолов» Джордж Р.Р. Мартин и геймдизайнер Хидэо Кодзима. Создатель Metal Gear и Death Stranding, посмотрев новинку в прошлом ноябре, даже назвал её лучшим аниме года.

Что же до второго сезона «Голубоглазого самурая», то у него пока нет даты релиза. Но создатели проекта надеются на выход продолжения в 2026-м. Своими надеждами они поделились в одном из интервью. Возможный перерыв в три года между сезонами объяснялся в интервью тем, что высококачественная анимация шоу требует денег и времени. Производство сиквела ещё на ранней стадии, и написаны только четыре из шести запланированных для него эпизодов. Каждая из шести новый серий будет идти по 44 минуты.

Сиквелу только предстоит добраться до экранов, но создатели уже не скрывают, что хотели бы закончить мультсериал третьим сезоном. Этот сезон пока даже не анонсирован.

Премьера «Голубоглазого самурая» состоялась на Netflix 3 ноября 2023-го. В первом сезоне восемь эпизодов. Одним из авторов проекта является Майкл Грин, сценарист сериала «Герои», а также фильмов «Логан» и «Бегущий по лезвию 2049». За анимацию шоу ответственна французская студия Blue Spirit.

Описание мультсериала от Netflix:

Чтобы отомстить тем людям, из-за которых она стала изгоем в Японии периода Эдо, юная воительница прокладывает кровавый путь к свой судьбе. Цитата из пресс-релиза

А в 2025-м на Disney+ выйдет второй сезон мультсериала «Люди Икс '97». Уже известны некоторые подробности продолжения.