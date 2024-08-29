Не «Словом пацана» единым. Свой взгляд на лихие 90-х представит Юрий Быков. В сети появился тизер многосерийной криминальной драмы «Лихие» с Артёмом Быстровым и Егором Кенжаметовым в главных ролях. Даты выхода у сериала пока нет.

Криминальная сага по реальным событиям расскажет o кpyпнeйшeй в миpe OПГ «Общак», орудовавшей не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. События, главными героями которых выступят состоявшие в группировке отец и сын, развернётся в начале и конце 90-х, а также в наши дни.

В сериале также снялись Евгений Ткачук, Анна Завтур, Полина Максимова, Елена Николаева, Максим Карушев, Савелий Кудряшов, Александра Бабаскина, Глеб Кулаков, Филипп Янковский, Гела Месхи, Иван Добронравов и другие.

И постер: