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«Лихие» 90-е в тизере криминальной драмы Юрия Быкова

Не «Словом пацана» единым. Свой взгляд на лихие 90-х представит Юрий Быков. В сети появился тизер многосерийной криминальной драмы «Лихие» с Артёмом Быстровым и Егором Кенжаметовым в главных ролях. Даты выхода у сериала пока нет.

Криминальная сага по реальным событиям расскажет o кpyпнeйшeй в миpe OПГ «Общак», орудовавшей не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. События, главными героями которых выступят состоявшие в группировке отец и сын, развернётся в начале и конце 90-х, а также в наши дни.

В сериале также снялись Евгений Ткачук, Анна Завтур, Полина Максимова, Елена Николаева, Максим Карушев, Савелий Кудряшов, Александра Бабаскина, Глеб Кулаков, Филипп Янковский, Гела Месхи, Иван Добронравов и другие.

И постер:

Постеры сериала «Лихие»
Теги
ВидеоЛихие
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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