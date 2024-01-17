«Лихие» 90-е Юрия Быкова скоро завершат съёмки (фото)

И без того заинтересовавшая аудиторию многосерийная криминальная драма Юрия Быкова «Лихие» наверняка заиграет новыми красками в соседстве с прогремевшим в конце прошлого года «Словом пацана». Сравнений так или иначе избежать не получится.

Съёмки многосерийного проекта Быкова по сценарию Олега Маловичко стартовали прошлой весной и движутся к своему завершению. Заключительный этап съёмок проходит в столице. И в честь преодоления отметки в 100 съёмочных сцен онлайн-кинотеатр Okko, где состоится премьера проекта, поделился свежей подборкой закадровых фото.

Macштaбнaя иcтopия o кpyпнeйшeй в миpe OПГ «Общак», орудовавшей не только на Дальнем Востокее, но и по всей России, выйдeт в 2025 гoдy. События, главными героями которых выступят состоявшие в группировке отце и сын, развернётся в начале и конце 90-х, а также в наши дни.