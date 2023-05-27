Стартовали съёмки криминальной драмы «Лихие» Юрия Быкова (фото)

На днях начался съёмочный процесс многосерийной криминальной драмы «Лихие», которую режиссирует Юрий Быков («Майор», «Дурак»). За сценарий проекта отвечает Олег Маловичко («Метод», «Нулевой пациент»). Масштабная история о крупнейшей в мире ОПГ выйдет на цифровой платформе Okko в 2025 году.

События разворачиваются в лихие 90-е в Хабаровском крае. Бывший егерь Павел Лиховцев и его старший сын Женя из-за безденежья вынуждены окунуться в криминальную среду Хабаровского края, где в те времена орудовала ОПГ «Общак». Так со временем они становятся главной парой киллеров на Дальнем Востоке. Подросший Женя вливается в ОПГ своего крёстного Юры Краба, решившего бросить вызов лидеру «Общака», рискуя развязать самую настоящую криминальную войну.

Главные роли в 16-серийной драме играют Артём Быстров (Павел Лиховцев), Егор Кенжаметов (Женя), Савелий Кудряшов (Женя в детстве) и Евгений Ткачук (повзрослевший Женя).