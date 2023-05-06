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Иван Янковский ищет других и себя в трейлере драмы «Плейлист волонтёра»

Как спасти других и окончательно не потеряться самому. Онлайн-кинотеатр Okko презентовал трейлер восьмисерийной драмы «Плейлист волонтёра» с Иваном Янковским в главной роли. Сериал по роману Артёма Ляшенко (Мршавко Штапич), участника поисково-спасательных работ, стартует 18 мая.

Уже в 25 лет Штапич и в личной, и в профессиональной жизни остался не у дел. Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает шанс найти себя в новом деле и приобрести настоящих друзей, по-настоящему горящих своим делом. Работая в отряде, он мечтает избавиться от старых проблем, но постепенно осознаёт, что подвигов для этого мало. Штапичу предстоит огромная работа над собой.

В сериале режиссёра Максима Свешникова также снялись Шамиль Хаматов, Женя Громова, Артём Федотов, Дмитрий Чеботарёв, Дарья Руденок, Мила Ершова, Марина Васильева, Александра Урсуляк и другие.

И постер:

Постеры сериала «Плейлист волонтёра»
Теги
ВидеоПлейлист волонтёра
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Источник фотографий: Depositphotos

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