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Дэймон Линделоф до сих пор не понимает успеха «Остаться в живых»

Дэймон Линделоф недавно признался, что его пригласили писать сценарий нового фильма по «Звёздным войнами», а потом попросили на выход. К счастью для него, много лет назад в случае с «Остаться в живых» ему удалось полностью воплотить своё видение. Только вот он до сих пор не понимает феноменального успеха сериала — примерно как мы не понимаем, как можно было так слить концовку.

Я до сих пор не понимаю, как он стал хитом, даже не смотря на то, что всё это время мы работали с соавторами. Мы никогда не меняли персонажей, оставались странными, загадочными и потенциально разочаровывающими. Я очень благодарен за этот прорыв, но до сих пор не понимаю, почему он случился. Если бы я знал, то сделал бы это снова.

Новый сериал Линделофа, «Миссис Дейвис» с Бетти Гилпин, превысил даже привычный для него уровень безумия, оставив в замешательстве зрителей (76% на Rotten Tomatoes), но завоевав признание критиков (90% на RT).

Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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