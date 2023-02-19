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СЕРИАЛЫ
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Эванджелин Лилли до сих пор стыдно за себя в «Остаться в живых»

Источник: ABC

Хоть «Остаться в живых» и дал старт успешной актёрской карьере Эванджелин Лилли, сама актриса не слишком высокого мнения о себе в сериале. Если точнее, ей стыдно за собственную актёрскую игру:

У нас были вечеринки, когда собирался весь актёрский состав, чтобы посмотреть сериал. И когда был эпизод, посвящённый Кейт, я готова была сгореть от стыда, потому что знала, что была плоха. И по сей день при просмотре первой пары сезонов я испытываю испанский стыд.

Переломным стал третий сезон, когда я перешла от первоначальной паники и попыток разобраться, что от меня требуется, до «ненавижу всё это, не хочу это делать, заберите меня отсюда» и «полагаю, я тут застряла, я останусь и со всем разберусь». Именно тогда я начала по-настоящему учиться актёрскому мастерству.

Надо полагать, актёрские таланты Веснушки — последнее, что волновало зрителей в тот момент.

Сейчас Эванджелин Лилли — серьёзная актриса: снимается в Marvel и грезит о собственном супергеройском сольнике. Правда, оценки «Человека-муравья 3» не слишком располагают к какому-либо продолжению — критики Rotten Tomatoes почти сразу влепили фильму гнилой рейтинг. А вот оказались зрители более лояльны — 84% свежести и больше $ 225 млн за первый уик-энд.

Теги
Остаться в живых
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Источник фотографий: Depositphotos

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