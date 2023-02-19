Диего Луна и Адриа Архона засветились на съёмках второго сезона «Андора» (фото)

С Бикс всё в относительном порядке, и мы обязательно увидим жертву имперских пыток в продолжении. В сети появились свежие фотографии со съёмочной площадки второго сезона «Андора», где вместе с колоритными представителями массовки засветились исполнители основных ролей — Диего Луна и Адриа Архона.

Буквально несколько дней назад на тех же лондонских локациях засекли и Стеллана Скарсгарда в образе Лютена Раэля, выдавшего в первом сезоне один из лучших монологов, когда-либо звучавших во франчайзе.

Съёмки продолжения двухсезонного мини-сериала Тони Гилроя стартовали относительно недавно, и пока неизвестно, как долго будет длиться ожидание — премьера свежих эпизодов приквела «Изгоя-один» случится ещё нескоро.