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Диего Луна и Стеллан Скарсгард засветились на съёмках второго сезона «Андора» (фото)

Источник: Disney+

Один из лучших сериалов прошлого года вернулся на производственные рельсы. В столице Великобритании не так давно стартовало активное производство второго сезона «Андора», и в сети уже появились фотографии со съёмочной площадки новых эпизодов. На снимках засветились ключевые персонажи истории — Кассиан Андор (Диего Луна) и Лютен Раэль (Стеллан Скарсгард).

Промо-арт сериала «Андор» Промо-арт сериала «Андор»

Шпионский триллер по вселенной «Звёздных войн» и по совместительству приквел «Изгоя-один» — дело рук шоураннера Тони Гилроя. Второй — заключительный — сезон проекта об отважных бойцах повстанческого Альянса, к сожалению, пока не обзавёлся даже приблизительный датой выхода.

Теги
Андор
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