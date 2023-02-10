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Педро Паскаль без шлема и Кэти Сакхофф во всеоружии на свежем промо «Мандалорца»

Профильное издание Empire взвалило на себя приятную обязанность по продвижению третьего сезона «Мандалорца». В сети появились эксклюзивные обложки журнала, посвящёные новым эпизодам космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони.

На промо только важные персонажи — снявший шлем Дин Джарин (Педро Паскаль), его знакомая Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф), ну и, само собой, «сынишка» Грогу. На второй обложке — разнообразие мандалорских шлемов.

Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец»

Свежие эпизоды приключенческой фантастики по вселенной «Звёздных войн» начнут выходить на стриминговой платформе Disney+ 1 марта.

Теги
Мандалорец
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Источник фотографий: Depositphotos

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