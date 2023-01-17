Дин Джарин возвращается на Мандалор в трейлере третьего сезона «Мандалорца»

«Наши люди рассеяны, как звёзды в галактике». Стриминговый сервис Disney+ выкатил трейлер третьего сезона «Мандалорца», где Дин Джарин (главный экранный батя Педро Паскаль) и его юный спутник Грогу окунаются в новые приключения. А приключений, судя по видеоролику, в продолжении хватает.

Свежая телеглава космического вестерна от сценариста Джона Фавро и продюсера Дэйва Филони стартует на цифровой платформе 1 марта.

В продолжении истории главному герою предстоит столкнуться с последствиями нарушения личного кодекса, запрещающего мандалорцам снимать шлем при посторонних.