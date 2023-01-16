«13 клиническая» продлена на второй сезон

Вышедший в декабре на «Иви» первый сезон мистической драмы «13 клиническая» завоевал внимание подписчиков цифровой платформы, поэтому обязательно вернётся с продолжением. Сериал с Данилой Козловским и Паулиной Андреевой официально продлили на второй сезон.

Реакция аудитории на сериал «13 клиническая» совершенно фантастическая! Зритель полюбил героев, оригинальный мир, придуманный и воплощенный талантливыми авторами и создателями проекта, а значит, будет ждать продолжения. Работа над вторым сезоном уже началась, и мы надеемся вернуть зрителю любимых героев в самом скором времени. Вадим Соколовский, директор департамента собственного производства «Иви»

В 13 клинической больнице разворачиваются жуткие и трагичные события — тут врачи воюют за жизни пациентов не только с разнообразными недугами, но и с нечистой силой. Козловский играет неизлечимо больного хирурга Кирилла, чей единственный шанс выжить — доказать руководству больницы, что без него здешнему медперсоналу не обойтись.

В сериале также снимаются Владимир Стеклов, Виктория Исакова и Дмитрий Лысенков. Первый сезон снял Клим Козинский («Вне себя») по сценарию Андрея Золотарёва («Триггер»).