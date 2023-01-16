«Агата: Ковен хаоса» обзавелась датой начала съёмок

Похоже, каст «Агаты: Ковена хаоса» окончательно сформировался, потому что спин-офф «ВандаВижна» обзавёлся датой начала съёмок — прекрасное наступит уже завтра, 17 января. Работа над проектом будет проходить в Атланте.

По сюжету «ВандаВижна» Агата всю дорогу втиралась в доверие к Алой ведьме, чтобы потом украсть её безграничную магию, которую, по мнению ведьмы, та совершенно не заслуживала, но в финальной битве Ванда переколдовала Агату и заточила в рамки образа той, кем она притворялась в Вествью.

С ковеном у героини тоже не сложилось — Агата считает, что другие ведьмы завидовали её таланту и пытались сдерживать потенциал, так что нас ждёт ещё один проект о том, как амбиции превращают женщин в злодеек.

Дата выхода «Ковена хаоса» пока неизвестна.