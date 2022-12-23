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К касту «Агаты: Ковена хаоса» присоединилась Пэтти Люпон

Источник: Disney+

Актёрский состав спин-оффа «ВандаВижна» продолжает пополняться. На этот раз к «Агате: Ковену хаоса» присоединилась Пэтти Люпон («Американская история ужасов»). Кого именно будет играть актриса, не уточняется, но в проекте про кучку ведьм выбор невелик.

«Ковен хаоса» сосредоточится на раскрытии второй главной злодейки «ВандаВижна» Агаты Харкнесс (Кэтрин Хан). Первой, понятно, была Ванда (Элизабет Олсен).

Помимо Кэтрин Хан, в касте проекта значатся Эмма Колфилд («Баффи — истребительница вампиров»), Обри Плаза («Легион»), Джо Лок («Трепет сердца») и Сашир Замата («Корпорация»).

«Агата: Ковен хаоса» — не единственный спин-офф «ВандаВижна», Marvel планируют снять ещё что-нибудь про Вижна (Пол Беттани). Рабочее название проекта — Vision Quest.

Дата релиза сериала про Агату Харкнесс пока неизвестна.

Теги
Агата: Ковен хаоса
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