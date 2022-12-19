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Локи, Асока и Мандалорец в сборном трейлере премьер Disney+ на 2023 год

Нынешний год на исходе, поэтому самое время напомнить зрителям, что поджидает их в следующем. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал полуминутный видеоролик-анонс, в котором умудрился уместить несколько эксклюзивных кадров из своих громких многосерийных премьер 2023 года.

В сборном трейлере среди прочих засветились персонажи «Асоки»Розарио Доусон в титульной партии), «Секретного вторжения» (Сэмюэл Л. Джексон и Эмилия Кларк), второго сезона «Локи» (Том Хиддлстон и Оуэн Уилсон) и третьего сезона «Мандалорца» (Педро Паскаль и Грогу).

Премьерные даты, правда, пока не завезли — потерпите.

Теги
ВидеоАсока
Комментарии (3)

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