Локи, Асока и Мандалорец в сборном трейлере премьер Disney+ на 2023 год

Нынешний год на исходе, поэтому самое время напомнить зрителям, что поджидает их в следующем. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал полуминутный видеоролик-анонс, в котором умудрился уместить несколько эксклюзивных кадров из своих громких многосерийных премьер 2023 года.

В сборном трейлере среди прочих засветились персонажи «Асоки» (с Розарио Доусон в титульной партии), «Секретного вторжения» (Сэмюэл Л. Джексон и Эмилия Кларк), второго сезона «Локи» (Том Хиддлстон и Оуэн Уилсон) и третьего сезона «Мандалорца» (Педро Паскаль и Грогу).

Премьерные даты, правда, пока не завезли — потерпите.