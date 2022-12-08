Клоны отправляются в новую миссию — вышел свежий трейлер второго сезона «Звёздных войн: Бракованной партии»

Приключения «дефективных» клонов-бойцов продолжаются. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер второго сезона анимационного боевика «Звёздные войны: Бракованная партия», заодно сообщив, что 16-серийное продолжение стартует на цифровой платформе 4 января. Завершится сезон 29 марта.
События второго сезона разворачиваются спустя несколько месяцев после произошедшего на Камино. Главные герои продолжают свои приключения, пытаясь выжить в очень непростые времена после падения Республики, когда над далёкой-далёкой галактикой нависла мрачная тень Империи.
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