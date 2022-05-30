Палпатин и новые миссии — вышел трейлер второго сезона «Звёздных войн: Бракованной партии»

Сверхэффективный боевой отряд возвращается. Студия Lucasfilm презентовала трейлер второго сезона анимационного боевика «Звёздные войны: Бракованная партия». Видеоролик анонсировал новые приключения главных героев и сообщил примерную дату выхода продолжения — свежие эпизоды начнут выходить на цифровой платформе Disney+ осенью.
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Фантастический экшен, спродюсированный Дэйвом Филони, рассказывает об опасных и увлекательных странствиях команды элитных боевых клонов, чьи генетические отклонения, приобретённые в результате эксперимента, подарили им уникальные умения. Назвавшиеся «Бракованной партией» коммандос пытаются отыскать своё место в далёкой-далёкой галактике после событий Войн клонов.
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