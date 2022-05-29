 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Кевин Бейкон желает всем внутренней свободы на первых кадрах из ЛГБТ-ужастика Хоумлендер и его команда против наци в трейлере блокбастера Dawn of the Seven Она выведет всех на чистую воду! Джоди Фостер сыграет главную роль в четвёртом сезоне «Настоящего детектива» The CW закрыл «Зачарованных», «Наоми» Авы Дюверней и пять других сериалов Манга «Охотник х Охотник» возвращается
СЕРИАЛЫ
126
 
Прямая ссылка на новость:

Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 мая

Источник: Lucasfilm
Теги
Дайджест
Комментарии

Ещё на эту тему

14Юная супергероиня делает добрые дела в свежем трейлере «Мисс Марвел»

Тоже интересно

7Злодейский инстинкт: Шэрон Стоун опять сыграет антагониста в экранизации дисишного комикса 17Кевин Бейкон желает всем внутренней свободы на первых кадрах из ЛГБТ-ужастика 9Галь Гадот приступила к работе над «Чудо-женщиной 3» 5Ноль кадров в секунду. Выпуск 416: Возвращение 8Фрэнсис Форд Коппола о «Крёстном отце»: «Думал, это будет грандиозный провал»

Далее на КГ

0
Общий тираж девяти томов манги «Семья шпиона» превысил 21 млн копий
 0
Общий тираж четырёх томов ранобэ «Иногда Аля внезапно кокетничает по-русски» превышает 500 тыс. копий
 0
Телеовощи. Выпуск 446: Хорошо смазанные
 2
Мстители из мультивселенной безумия — Иллюминаты из «Доктора Стрэнджа 2» в действии (видео)
 17
«Топ Ган: Мэверик» старательно собирает все доступные деньги
 1
ЕВА-478: Гопница Сатаня
 0
«Спригган» — новый трейлер и другие подробности аниме
 7
Режиссёр первого сезона «Локи» рассказала, почему ушла из сериала
 20
Она выведет всех на чистую воду! Джоди Фостер сыграет главную роль в четвёртом сезоне «Настоящего детектива»
 5
Окровавленная Джина Карано и какие-то мужики на постере вестерна «Ужас в прериях»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 446: Хорошо смазанные
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 517: «Чип и Дейл», свежий Лиам Нисон, лучшие сериалы 2021 года
 
1ЕВА – 478: Гопница Сатаня
 
7Телеовощи – 445: Размножение бессмертных
 
0Ноль кадров в секунду – 423: Приключения настольщиков в Питере
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 516: «Морбиус», «Затерянный город», «Варяг»
 
6Ноль кадров в секунду – 422: Бизнес-туры в Silent Hill
 
 
9ЕВА – 477: У Судакова
 
2Телеовощи – 444: Превращение в мультик
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 515: «Соник 2 в кино», «Кими», трейлер «Аватара 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru