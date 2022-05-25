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Парочка сыщиков возвращается в трейлере второго сезона детектива «Мисс Скарлет и Герцог»

Расследование преступлений и романтика в викторианском антураже наконец-то возвращаются! В сети появился трейлер второго сезона детективной драмы «Мисс Скарлет и Герцог» с Кейт Филлипс («Острые козырьки») и Стюартом Мартином («Армия воров») в главных ролях. Новые эпизоды начнут выходить 16 октября.

Отец Элизы Скарлет (Филлипс) умирает, оставляя дочь без средств к существованию. В такой ситуации единственный выход для женщины — выгодный брак. Но у Элизы есть секретное оружие — детективное агентство её отца. И чтобы не распугать клиентов, которые вряд ли доверятся сыщику-женщине, ей нужен деловой партнёр. Им становится её друг детства — инспектор из Скотленд-Ярда Уильям «Герцог» Веллингтон (Стюарт).

Теги
ВидеоМисс Скарлет и ГерцогТрейлер
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