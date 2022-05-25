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Супергерои в сборе на свежем постере третьего сезона «Академии Амбрелла»

Участники обеих академий собрались вместе на свежем ансамблевом постере третьего сезона многосерийной супергероики «Академия Амбрелла». Невзирая на буквальную безликость персонажей, их всё-таки несложно идентифицировать. По крайней мере, это касается героев, с которыми зрители уже знакомы. И Кубика.

Премьера третьего сезона фантастической экшен-драмы состоится 22 июня на цифровой платформе Netflix.

Постеры сериала «Академия Амбрелла»

В продолжении истории зрителям пообещали увлекательные приключения знакомых Харгривзов в параллельном мире, где обитают незнакомые Харгривзы. Судя по трейлеру, знаменательная встреча завершится далеко не тёплыми семейными посиделками.

Теги
ПостерыГалереяАкадемия АмбреллаNetflix
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