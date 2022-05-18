Ваня-Витя анонсирует трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла» (видео)

Наконец-то дело дошло и до трейлера. По крайней мере, до его анонса. Официальный твиттер-аккаунт сериала «Академия Амбрелла» опубликовал лаконичный видеоролик с Ваней-Витей Харгривзом (Эллен-Эллиот Пейдж) сообщающий, что уже завтра зрители увидят долгожданный полноценный трейлер третьего сезона.
Свежие эпизоды фантастической драмы о супергеройском «семействе» выйдут на цифровой платформе Netflix 22 июня.
Многосерийной адаптацией одноимённого комикса руководит шоураннер Стив Блэкман. Актёрский состав возглавляют Том Хоппер, Эйдан Галлахер, Дэвид Кастанеда, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер-Лэмпан, Джастин Х. Мин, Колм Фиор, Джастин Корнвэлл, Джейк Эпштейн, Бритни Олдфорд, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид
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