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Убийца среди них! Вышел трейлер второго сезона комедии «Убийства в одном здании»

Со всех сторон прекрасная детективная комедия (или комедийный детектив) «Убийства в одном здании» от Hulu настолько пришлась всем по душе, что почти сразу гарантировала себе второй сезон, который выйдет даже раньше, чем можно было предположить. Уже этим летом, начиная с 28 июня, Чарльз, Оливер и Мэйбл в исполнении Стива Мартина, Мартина Шорта и Селены Гомес попытаются выпутаться из очередной убийственной передряги.

А вот и первый тизер продолжения:

В этот раз компанию главной троице составят Кара Делевинь, Эми Шумер и Майкл Рапапорт, а также к своим ролям вернутся Эми Райан и Натан Лейн.

Создатели и сценаристы сериала — Стив Мартин и Джон Хоффман («Грейс и Фрэнки»), которые также выступают исполнительными продюсерами проекта вместе с Селеной Гомес, Мартином Шортом, Дэном Фогельманом и Джессом Розенталем.

Теги
ВидеоУбийства в одном здании
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