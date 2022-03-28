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Первый взгляд на продолжение самой популярной комедии Hulu с Карой Делевинь (тизер)

Они вернулись! Самые незадачливые детективы Нью-Йорка в исполнении Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта снова окажутся в эпицентре заварушки и попытаются раскрыть ещё одно загадочное преступление — вышел первый тизер второго сезона самой популярной комедии Hulu «Убийства в одном здании»:

Убита Банни, председатель совета «Арконии», и Чарльз, Оливер и Мэйбл оказываются главными подозреваемыми.

Второй сезон сериала стартует 28 июня, и компанию главной троице составят Кара Делевинь, Эми Шумер, Натан Лейн и Майкл Рапапорт.

Теги
ВидеоУбийства в одном здании
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Источник фотографий: Depositphotos

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