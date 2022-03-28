Новые сериалы недели: «Лунный Рыцарь» от Marvel с Оскаром Айзеком в главной роли

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Многосерийная экранизация марвеловского комикса поведает о Марке Спекторе — наёмнике с расстройством множественной личности. Он и таксист Джейк Локли, и миллионер Стивен Грант, и тот самый Лунный Рыцарь. Своё главное альтер эго герой обрёл, когда его спас от смерти египетский бог Луны Хонсу, взамен получив возможность использовать Спектора в качестве телесного сосуда для своего земного воплощения.

Свежий многосерийный подгон от Marvel — якобы самый мрачный и самобытный сериал MCU. Промо-материалы всячески напирают на то, что история Марка Спектора действительно выделяется на фоне своих предшественников. Но решать, конечно, зрителям.