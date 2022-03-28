 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Никакого вам «Человека-Паука»! Sony Pictures приостановила всю деятельность в России Ана де Армас развратничает в трейлере эротического триллера «Глубокие воды» Звезда «Пацанов» притворяется проводницей на промо экшен-триллера «Быстрее пули» Дэвида Литча Создатель «Игры престолов» представляет: школа, ботаники и рок-н-ролл в трейлере новой комедии Netflix Романтическая комедия «Затерянный город» подбила «Бэтмена» в американском прокате
СЕРИАЛЫ
295
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы недели: «Лунный Рыцарь» от Marvel с Оскаром Айзеком в главной роли

Источник: Marvel Studios

Основное внимание в конце марта любители сериал почти наверняка уделят очередной марвеловской новинке — на потоковом сервисе Disney+ стартует «Лунный Рыцарь», фантастический экшен с щепоткой хоррора и Оскаром Айзеком в главной роли. Вторая премьера — шпионская драма Apple TV+ «Хромые лошади» с Гэри Олдманом.

Понедельник, 28 марта

 
Конец сезона3
TNT
Сквозь снег Snowpiercer

драма, триллер

В ролях Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова

Создатель Грэм Мэнсон

Третий сезон ледяной антиутопии завершится десятым эпизодом The Original Sinners. Прошлым летом кабельный канал TNT продлил сериал на четвёртый сезон.

Видео

Среда, 30 марта

 
Премьера+
Disney+
Лунный Рыцарь Moon Knight

боевик, драма

В ролях Оска Айзек, Итан Хоук, Мэй Каламави

Многосерийная экранизация марвеловского комикса поведает о Марке Спекторе — наёмнике с расстройством множественной личности. Он и таксист Джейк Локли, и миллионер Стивен Грант, и тот самый Лунный Рыцарь. Своё главное альтер эго герой обрёл, когда его спас от смерти египетский бог Луны Хонсу, взамен получив возможность использовать Спектора в качестве телесного сосуда для своего земного воплощения.

Свежий многосерийный подгон от Marvel — якобы самый мрачный и самобытный сериал MCU. Промо-материалы всячески напирают на то, что история Марка Спектора действительно выделяется на фоне своих предшественников. Но решать, конечно, зрителям.

Видео

Пятница, 1 апреля

 
Премьера+
Apple TV+
Хромые лошади Slow horses

драма

В ролях Гари Олдман, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс

Это история о команде агентов британской разведки MI5 — аутсайдеров, отличившихся служебными ошибками и промашками, поэтому и лишёнными всяких шансов на светлое будущее в плане карьеры.

Стриминговый сервис Apple презентует историю о шпионах-неудачниках во главе с Гэри Олдманом.

Видео

Воскресенье, 3 апреля

 
Конец сезона6
BBC Two
Острые козырьки Peaky Blinders

детектив, триллер, драма

В ролях Киллиан Мёрфи, Хелен Маккрори, Иддо Голдберг, Пол Андерсон, Софи Рандл, Джо Коул

Создатель Стивен Найт

Шестой сезон криминальной драмы с Киллианом Мёрфи завершится шестым эпизодом Lock and Key. Впереди у сериала Стивена Найта полнометражный финал. Не исключено, правда, что бирмингемская сага разживётся несколькими фильмами.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

Ещё на эту тему

49Супергероиня-мусульманка демонстрирует свои силы в трейлере «Мисс Марвел» 11Ребут «Сорвиголовы» запустят в работу в этом году 6Страх и ужас! Оскара Айзека преследует египетская сила в первом отрывке из «Лунного Рыцаря»

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Новые фильмы 28 марта — 3 апреля 2022 года: «Сядь за руль моей машины» и другие новинки кино
 3
Эми Адамс начнёт превращаться в злую суку уже этой осенью
 3
Романтическая комедия «Затерянный город» подбила «Бэтмена» в американском прокате
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 марта
 3
Телеовощи. Выпуск 437: Биг Мак в поисках злодея
 9
«Оскар 2022» — в ожидании церемонии
 16
Джеймс Ганн рассказал о сексуальной ориентации Миротворца: «Он всеяден»
 4
«Мастер меча онлайн: Прогрессив. Скерцо тёмных сумерек» — тизер следующего аниме-фильма по ранобэ Реки Кавахары
 0
Вышел второй тизер аниме-фильма «Пять невест»
 3
Разговор на повышенных скоростях: отрывок из «Соника 2 в кино»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 437: Биг Мак в поисках злодея
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 508: «Глубокие воды», «На западном фронте без перемен»
 
0Ноль кадров в секунду – 414: Binding of Elder Ring
 
8ЕВА – 469: Фантомная грудь и вампирский стояк
 
0Телеовощи – 436: Горец и предубеждение
Ещё
ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru