Новые сериалы недели: «Лунный Рыцарь» от Marvel с Оскаром Айзеком в главной роли

Основное внимание в конце марта любители сериал почти наверняка уделят очередной марвеловской новинке — на потоковом сервисе Disney+ стартует «Лунный Рыцарь», фантастический экшен с щепоткой хоррора и Оскаром Айзеком в главной роли. Вторая премьера — шпионская драма Apple TV+ «Хромые лошади» с Гэри Олдманом.
Понедельник, 28 марта
драма, триллер
В ролях Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова
Создатель Грэм Мэнсон
Третий сезон ледяной антиутопии завершится десятым эпизодом The Original Sinners. Прошлым летом кабельный канал TNT продлил сериал на четвёртый сезон.
Среда, 30 марта
боевик, драма
В ролях Оска Айзек, Итан Хоук, Мэй Каламави
Многосерийная экранизация марвеловского комикса поведает о Марке Спекторе — наёмнике с расстройством множественной личности. Он и таксист Джейк Локли, и миллионер Стивен Грант, и тот самый Лунный Рыцарь. Своё главное альтер эго герой обрёл, когда его спас от смерти египетский бог Луны Хонсу, взамен получив возможность использовать Спектора в качестве телесного сосуда для своего земного воплощения.
Свежий многосерийный подгон от Marvel — якобы самый мрачный и самобытный сериал MCU. Промо-материалы всячески напирают на то, что история Марка Спектора действительно выделяется на фоне своих предшественников. Но решать, конечно, зрителям.
Пятница, 1 апреля
драма
В ролях Гари Олдман, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс
Это история о команде агентов британской разведки MI5 — аутсайдеров, отличившихся служебными ошибками и промашками, поэтому и лишёнными всяких шансов на светлое будущее в плане карьеры.
Стриминговый сервис Apple презентует историю о шпионах-неудачниках во главе с Гэри Олдманом.
Воскресенье, 3 апреля
детектив, триллер, драма
В ролях Киллиан Мёрфи, Хелен Маккрори, Иддо Голдберг, Пол Андерсон, Софи Рандл, Джо Коул
Создатель Стивен Найт
Шестой сезон криминальной драмы с Киллианом Мёрфи завершится шестым эпизодом Lock and Key. Впереди у сериала Стивена Найта полнометражный финал. Не исключено, правда, что бирмингемская сага разживётся несколькими фильмами.
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